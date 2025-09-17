PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto in der Zähringerstraße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Mercedes SLK wurde am Mittwoch, 17.09.2025 gegen 02.00 Uhr in der Zähringer Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Mercedes stand auf Höhe der Hausnummer 23 am Straßenrand geparkt. Zeugen konnten beobachten, dass beim Wendemanöver eines rückwärtsfahrenden unbekannten Fahrzeuges der Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht wurde. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761/9340) sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter oben genannter Telefonnummer zu melden.

md/öc

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

