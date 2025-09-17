Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Linienbusfahrer übersieht Auto an Ampel - ein Schüler leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit dem Linienbus beabsichtigte am Dienstag, 16.09.2025 gegen 13.20 Uhr ein 36 Jahre alter Busfahrer, vom Gelände des Busbahnhofes nach rechts in die Bismarckstraße einzufahren. Dabei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand einen bereits auf der Bismarckstraße vor der Ampel stehenden VW Passat. Es kam zur Kollision mit dem Heck des Passats. Dabei rissen die vorderen Scheiben der Schwingtür am Bus, woraufhin ein dort stehender Schüler leicht verletzt wurde. Der 18-jährige Schüler wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden.

md/öc

