POL-FR: Rümmingen: Polizei sucht Exhibitionisten mit Maskierung

Ein bislang Unbekannter hatte am Mittwochabend, 17.09.2025, kurz vor 17:30 Uhr an der Unterführung im Rebackerweg zwischen Binzen und Rümmingen zwei Personen in mutmaßlich sexueller Absicht belästigt.

Nach derzeitgen Erkenntnissen trafen zwei Passanten auf einen gänzlich unbekleideten Mann, der lediglich eine schwarze Maskierung getragen hatte. Der Mann war zuvor wohl unvermittelt aus einem an der Unterführung geparkten Pkw ausgestiegen und traf dort auf die beiden Passanten. Diese setzen allerdings ihren Weg fort und verständigten die Polizei.

Bei einer anschließend durchgeführten Fahndung der Polizei konnten weder der Unbekannte noch das abgestellte Fahrzeug angetroffen werden.

Nähere Hinweise zu dem Unbekannten liegen nicht vor. Bei dem Fahrzeug des Gesuchten soll es sich laut Zeugenaussagen um einen schwarzen Pkw gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Lörrach (Tel.: 07621 176-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/ oder Hinweise zur gesuchten Person und dem Fahrzeug geben können.

