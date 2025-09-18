Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Körperliche Auseinandersetzung auf Supermarkt-Parkplatz - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.09.2025, gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Kappler Straße im Freiburger Stadtteil Littenweiler eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Dabei wurde eine Person mutmaßlich verletzt.

Zeugen meldeten einen Streit zwischen zwei Personen, wobei eine männliche Person auf einen am Boden liegenden Mann eingeschlagen und diesen getreten haben soll.

Nachdem Passanten erfolglos versucht hatten, den Angreifer zurückzuhalten, flüchtete dieser mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte habe nach dem Vorfall noch kurz mit Insassen eines schwarzen Pkw gesprochen. Als die Polizei eintraf, hatte der Mann den Tatort ebenfalls verlassen.

Das Opfer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - ca. 25 Jahre alt, - dunkles lockiges Haar, - trug einen Schnauzbart, - bekleidet mit hellblauem T-Shirt, dunkelblauer/ schwarzer Trainingsjacke, schwarzen Sneaker-Turnschuhen.

Der Polizeiposten Freiburg-Littenweiler (Tel.: 0761 557560-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun den bislang unbekannten Geschädigten. Möglicherweise trug der Mann durch die Auseinandersetzung sichtbare Verletzungen davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschädigten geben können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell