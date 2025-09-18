PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Diebstahl von Auto-Kennzeichen aus Tiefgarage einer Klinik - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch, 16./17.09.2029, beide Kennzeichen von einem VW Kastenwagen. Das Fahrzeug stand in der Tiefgarage einer Klinik in der Kirchstraße. Der Polizeiposten St. Blasien sucht Zeugen, die an den oben genannten Tagen verdächtige Beobachtungen in der Tiefgarage gemacht haben und /oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07672/922280 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) Hinweise entgegen.

md/öc

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Özkan Cira
Telefon: 0761 882-1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

