Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Diebstahl von Auto-Kennzeichen aus Tiefgarage einer Klinik - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag und Mittwoch, 16./17.09.2029, beide Kennzeichen von einem VW Kastenwagen. Das Fahrzeug stand in der Tiefgarage einer Klinik in der Kirchstraße. Der Polizeiposten St. Blasien sucht Zeugen, die an den oben genannten Tagen verdächtige Beobachtungen in der Tiefgarage gemacht haben und /oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07672/922280 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) Hinweise entgegen.

md/öc

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell