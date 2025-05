POL-FR: Weilheim: Unfall zwischen Bus und Mähdrescher

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 12:30 Uhr befuhr eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin die Ortsdurchfahrt Oberwihl talwärts in Richtung Rotzel. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie mit dem Vorderrad gegen den rechten Randstein und stürzte. Sie wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von ungefähr 100 EURO. Medienrückfragen bitte ...

