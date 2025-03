Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand im Dachgeschoss

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Odenkirchen-West, 23.03.2025, 05:22 Uhr, Stapper Weg (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung auf dem Stapper Weg alarmiert. Dort war es zu einem Brandereignis im Bereich der Küche gekommen. Glücklicherweise konnten die Bewohner unverzüglich das Gebäude verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter Atemschutz ein und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Weiterhin führten sie Lüftungsmaßnahmen durch und kontrollierten die betroffene Wohnung auf mögliche Glutnester. Trotz des schnellen Einsatzes wurde die Wohnung durch den Brand so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit unbewohnbar ist. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell