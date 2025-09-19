Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Neuburg: Dreiköpfige Tätergruppierung überfällt 20-Jährigen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, den 17.09.2025, gegen 11:30 Uhr, soll ein 20-Jähriger im Bereich der Straße Zur Unterführung, in der unmittelbaren Nähe des Hauptbahnhofes in Freiburg, von drei unbekannten männlichen Tatverdächtigen überfallen worden sein.

Diese sollen ihn von hinten überrascht und ihn mehrfach in den Bereich des Oberkörpers und Kopfes geschlagen und getreten haben. Zeitgleich soll die Gruppierung das Mobiltelefon und den Geldbeutel des 20-jährigen entwendet haben. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Es konnte lediglich ein Tatverdächtiger beschrieben werden:

- Männlich, - kräftige Statur, - kurze, grau / blonde Haare, - "weiches Gesicht", - mitte zwanzig, - sprach Hochdeutsch, - trug ein T-Shirt und eine graue kurze Hose.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und/oder zu den Tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

nw/ts

