PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fahrzeug auf Discounter-Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein VW Golf wurde am Mittwoch, 17.09.2025 zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der VW stand auf dem Parkplatz eines Discounters in der Siemensstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Da sich weiße Lackantragungen am Golf befanden, dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:56

    POL-FR: Maulburg: Opel Vivaro in der Röttlerstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Vermutlich beim Wenden beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, 18.09.2025 zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr einen in der Röttlerstraße, Höhe Hausnummer 5, geparkten Opel Vivaro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 16:01

    POL-FR: Albbruck: Zwei Auffahrunfälle mit drei Leichtverletzten

    Freiburg (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwoch, 17.09.2025 gegen 07.00 Uhr auf der B34 in Höhe einer Gärtnerei. In die Einfahrt zur Gärtnerei beabsichtigte ein von Laufenburg kommender 26 Jahre alter Mann mit seinem Firmensprinter einzufahren. Aufgrund des Gegenverkehrs musste dieser auf der Fahrbahn anhalten. Der hinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren