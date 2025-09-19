Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fahrzeug auf Discounter-Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein VW Golf wurde am Mittwoch, 17.09.2025 zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der VW stand auf dem Parkplatz eines Discounters in der Siemensstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Da sich weiße Lackantragungen am Golf befanden, dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell