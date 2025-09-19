PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannte bemalen Wiwili-Brücke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt die Fahrbahn der Wiwili-Brücke im Freiburger Stadtteil Stühlinger mit Farbe beschmiert.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Freiburg-Nord hatte am Donnerstagnachmittag, 18.09.2025, im Zuge ihrer Streifentätigkeit gegen 15:00 Uhr die Brücke befahren und dabei zwei politische Schriftzüge auf der Fahrbahn festgestellt. Während die eine Botschaft vermutlich mit roter Sprühfarbe aufgetragen wurde, haben die Unbekannten die zweite Botschaft in großen Buchstaben in weißer Farbe auf einer Länge von mehreren Metern aufgemalt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben und/ oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 10:57

    POL-FR: Steinen: Fahrzeug auf Discounter-Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein VW Golf wurde am Mittwoch, 17.09.2025 zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der VW stand auf dem Parkplatz eines Discounters in der Siemensstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Da sich weiße Lackantragungen am Golf befanden, dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:56

    POL-FR: Maulburg: Opel Vivaro in der Röttlerstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Vermutlich beim Wenden beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, 18.09.2025 zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr einen in der Röttlerstraße, Höhe Hausnummer 5, geparkten Opel Vivaro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher ...

    mehr
