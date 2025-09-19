Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannte bemalen Wiwili-Brücke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt die Fahrbahn der Wiwili-Brücke im Freiburger Stadtteil Stühlinger mit Farbe beschmiert.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Freiburg-Nord hatte am Donnerstagnachmittag, 18.09.2025, im Zuge ihrer Streifentätigkeit gegen 15:00 Uhr die Brücke befahren und dabei zwei politische Schriftzüge auf der Fahrbahn festgestellt. Während die eine Botschaft vermutlich mit roter Sprühfarbe aufgetragen wurde, haben die Unbekannten die zweite Botschaft in großen Buchstaben in weißer Farbe auf einer Länge von mehreren Metern aufgemalt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben und/ oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell