Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: 37 Nachwuchskräfte beginnen ihre Karriere beim Hauptzollamt Stuttgart

Zollinfotag am 21.September 2025 im Hauptzollamt Stuttgart

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Feierlich begrüßte das Hauptzollamt Stuttgart am Montag, den 1. September insgesamt 37 neue Nachwuchskräfte in den beiden Laufbahnen des ZOLLs. Mit der Vereidigung als Auftakt starteten 27 Anwärterinnen und Anwärter des mittleren Dienstes in die zweijährige Ausbildung, für 10 Anwärterinnen und Anwärter des gehobenen Dienstes begann das dreijährige duale Studium. Regierungsdirektorin Anca Coman, Leiterin des Hauptzollamtes Stuttgart, hieß die neue Generation herzlich Willkommen und überreichte ihr in festlichem Rahmen die Ernennungsurkunden.

Bundesweit begannen am 1. September 2025 rund 1.700 junge Menschen ihre Karriere beim Zoll.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen dürfen sich nun in die Welt des Zolls stürzen. In den sich abwechselnden Theorie- und Praxisphasen erlernen sie sämtliche Aufgaben des Zolls: von der Verbrauchssteuersachbearbeitung über die Zollabfertigungen auf den Zollämtern und Gepäckkontrollen am Flughafen bis hin zu den Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

Möchtest auch DU Teil der Zollverwaltung werden? Dann bewirb Dich jetzt: Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungs- und Studienbeginn am 1. September 2026 läuft noch bis zum 15. Oktober 2025.

Du möchtest vor Deiner Bewerbung Einblicke in die Zollverwaltung erfahren, Infos über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren erhalten und möchtest dabei den ZOLL live und in Action sehen? Dann melde dich jetzt zum Zollinfotag in Stuttgart an.

Am Sonntag, 21. September 2025 findet im Hauptzollamt Stuttgart der Zollinfotag statt. Beschäftigte aus allen Bereichen stellen dabei ihre unterschiedlichen Tätigkeiten und damit das breite Aufgabenspektrum der Zollverwaltung vor. Im persönlichen Gespräch berichten die Zöllnerinnen und Zöllner aus ihrem Berufsalltag. Es besteht unter anderem die Möglichkeit, die Zollhundeteams, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Sachbearbeiter aus dem Verbrauchsteuerrecht oder auch die Zollfahndung kennenzulernen. Auch Beschäftigte der Kontrolleinheit Verkehrswege werden mit einem Scan-Van vor Ort sein. Zudem beantwortet die Ausbildungsleitung gemeinsam mit Auszubildenden und Studierenden Fragen rund um die Bewerbung und den Ausbildungs- und Studienverlauf bei der Zollverwaltung.

Eine Teilnahme ist mit vorheriger Anmeldung unter Angabe von Namen und Wohnort per E-Mail an karriere.hza-stuttgart@zoll.bund.de möglich. Anschrift: Hauptzollamt Stuttgart, Hackstraße 85, 70190 Stuttgart; Zeit: Sonntag, 21.09.2025, ab 09:30 Uhr

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell