Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Vorübergehende Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Hauptzollamts Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am 18. und am 19. August 2025 ist das Hauptzollamt Stuttgart aufgrund von umfangreichen Wartungsarbeiten im Bereich der IT- Infrastruktur telefonisch nicht erreichbar. Die elektronische Kommunikation mit dem Hauptzollamt über E-Mail ( Zentrale: poststelle.za-stuttgart@zoll.bund.de ) ist weiterhin gewährleistet.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell