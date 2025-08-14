HZA-S: Vorübergehende Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Hauptzollamts Stuttgart
Stuttgart (ots)
Am 18. und am 19. August 2025 ist das Hauptzollamt Stuttgart aufgrund von umfangreichen Wartungsarbeiten im Bereich der IT- Infrastruktur telefonisch nicht erreichbar. Die elektronische Kommunikation mit dem Hauptzollamt über E-Mail ( Zentrale: poststelle.za-stuttgart@zoll.bund.de ) ist weiterhin gewährleistet.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Stuttgart
Pressesprecher
Thomas Seemann
Telefon: 0711-922-2324
E-Mail: presse.hza-stuttgart@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell