HZA-S: Vorübergehende Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Hauptzollamts Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am 18. und am 19. August 2025 ist das Hauptzollamt Stuttgart aufgrund von umfangreichen Wartungsarbeiten im Bereich der IT-Infrastruktur telefonisch nicht erreichbar. Die elektronische Kommunikation mit dem Hauptzollamt Stuttgart über E-Mail ( Zentrale: poststelle.hza-stuttgart@zoll.bund.de ) ist weiterhin gewährleistet.

Anmerkung:

In der vorausgegangenen Pressemitteilung hat sich leider ein Tippfehler in die E-Mailadresse eingeschlichen. Bitte kontaktieren Sie im Bedarfsfall die oben angegebene Erreichbarkeit.

