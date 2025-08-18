PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Vorübergehende Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Hauptzollamts Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am 18. und am 19. August 2025 ist das Hauptzollamt Stuttgart aufgrund von umfangreichen Wartungsarbeiten im Bereich der IT-Infrastruktur telefonisch nicht erreichbar. Die elektronische Kommunikation mit dem Hauptzollamt Stuttgart über E-Mail ( Zentrale: poststelle.hza-stuttgart@zoll.bund.de ) ist weiterhin gewährleistet.

Anmerkung:

In der vorausgegangenen Pressemitteilung hat sich leider ein Tippfehler in die E-Mailadresse eingeschlichen. Bitte kontaktieren Sie im Bedarfsfall die oben angegebene Erreichbarkeit.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Stuttgart
Stabsstelle Kommunikation
Telefon: 0711 922 - 2324
E-Mail: presse.HZA-Stuttgart@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

