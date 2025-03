Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Stundenlange Vollsperrung nach LKW-Unfall, bei dem der alkoholiisierte Fahrer verletzt wurde

Plau am See (ots)

Am 16.03.2025 gegen 10:14 Uhr ereignete sich auf der B 103 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein LKW samt Auflieger befuhr die B103 aus Fahrtrichtung Meyenburg in Richtung Plau am See. Zeugen beobachteten, dass das Gespann mit einer auffälligen Fahrweise geführt wurde. In der weiteren Folge kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Der 47-jährige ausländische Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der LKW mit Auflieger war nicht mehr fahrbereit. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr haben auslaufende Stoffe abgebunden und den Tank abgepumpt. Zur Bergung und Sicherung der Ladung wurde ein Unternehmen beauftragt. Es wird davon ausgegangen, dass dieses mehrere Stunden dauert, so dass die Straßenmeisterei Lübz die Sicherung der Gefahrenstelle übernimmt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Vincent Writschan Polizeikommissar Polizeirevier Plau am See

