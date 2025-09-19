PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit Reizstoffsprühgerät bedroht +++ Kind bedroht +++ Bargeld aus Fahrzeugen gestohlen

Hofheim (ots)

1. Mit Reizstoffsprühgerät bedroht,

Eschborn, Unterortstraße, Donnerstag, 18.09.2025, 12:30 Uhr

(ro)Am Donnerstagmittag haben zwei Jugendliche einen Mann in Eschborn mit einem Reizstoffsprühgerät bedroht, nachdem er einen mutmaßlichen Diebstahl verhindert hatte. Der Passant war gegen 12:30 Uhr in der Unterortstraße unterwegs, als er zwei Personen beobachtete, die sich an einem gelben Bagger zu schaffen machten und auch ins Innere gelangten. Als die beiden den Mann entdeckten, rannte einer der Jungen, der einen schwarzen Kapuzenpullover trug und mit "arabischem" Erscheinungsbild beschrieben wurde, eilig in Richtung Stadtmitte davon. Sein Komplize zückte ein Reizstoffsprühgerät und hielt es dem Mann vor, als dieser die Polizei verständigte, bevor er ebenfalls in Richtung Stadtmitte flüchtet. Er soll eine beige Kappe und einen grauen Pullover getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Bedrohung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

2. Kind bedroht,

Hochheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 18.09.2025, 18:45 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Donnerstagabend ein Kind in Hochheim bedroht. Im Rahmen von Streitigkeiten unter Anwohnern in der Frankfurter Straße soll ein 32-Jähriger ein Kind beleidigt und bedroht haben. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass der Mann seinen Worten Taten folgen lässt, war die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort, auch zwei Diensthunde waren im Einsatz. Der Mann konnte widerstandslos festgenommen werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der 32-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

3. Bargeld aus Fahrzeugen gestohlen,

Hofheim-Lorsbach, Kirchstraße, Donnerstag, 18.09.2025, 02:15 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Hofheim Lorsbach Bargeld aus zwei Fahrzeugen gestohlen. Die Täter machten sich gegen 02:15 Uhr an zwei geparkten Porsche auf einem Grundstück in der Kirchstraße zu schaffen und ließen Bargeld aus dem Inneren mitgehen. Als die Alarmanlage eines Autos ertönte, suchten die Personen das Weite. Es soll sich hierbei um mehrere Täter gehandelt haben, die auch ein Fahrrad mit sich geführt haben sollen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell