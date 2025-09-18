PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Gestohlener BMW aufgefunden +++ E-Scooter entwendet +++ Berauschter Fahrradfahrer erwischt

Hofheim (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Hofheim, Hermann-Friesen-Straße, Samstag, 13.09.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 17.09.2025, 20:50 Uhr

(ro)Einbrecher haben in den vergangenen Tagen Schmuck aus einem Wohnhaus in Hofheim gestohlen. Die Täter näherten sich zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 20:50 Uhr dem Anwesen in der Hermann-Friesen-Straße und drangen über die Haustür ins Innere ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und machten sich mit Schmuck im Gepäck aus dem Staub. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Gestohlener BMW aufgefunden,

Hattersheim, Lindenstraße, Mittwoch, 17.09.2025, 11:25 Uhr

(fp)In der Nacht zu Mittwoch wurde ein BMW in der Münchener Straße in Wiesbaden entwendet. Unbekannten war es gelungen, die Sicherungsmechanismen des weißen BMW 525d xDrive zu überwinden und diesen zu stehlen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte das Fahrzeug am Mittwochmorgen um 11:25 Uhr in Hattersheim in der Lindenstraße aufgefunden und sichergestellt werden. An dem Fahrzeug waren die gefälschten Kennzeichen "WOR-GM 98" angebracht. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. E-Scooter entwendet,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 17.09.2025, 11:40 Uhr bis 14:20 Uhr

(ro)In Sulzbach haben Unbekannte am Mittwoch einen E-Scooter entwendet. Der Besitzer hatte seinen grünen E-Scooter der Marke "SoFlow" verschlossen nahe einer Packstation im Main-Taunus-Zentrum um 11:40 Uhr abgestellt. Als er gegen 14:20 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Elektrokleinstfahrzeug, an dem zuletzt das Kennzeichen "484 DCY" angebracht war, jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Berauschter Fahrradfahrer erwischt,

Eschborn, Landesstraße 3005, Donnerstag, 18.09.2025, 02:30 Uhr

(ro)Eine Streife der Polizeistation Eschborn hat in der Nacht zum Donnerstag einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der berauscht auf einem Fahrrad unterwegs war. Der 20-Jährige Radfahrer war gegen 02:30 Uhr auf der Schnellstraßen ähnlich ausgebauten Landesstraße 3005 unterwegs, als ihn die Beamten anhielten und kontrollierten. Da er zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert hatte, musste er die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo ihm Blut von einer Ärztin abgenommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell