PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Exhibitionist auf Friedhof +++ Kabel und Leiter aus Rohbau geklaut +++ Scheibenwischer beschädigt

Hofheim (ots)

1. Exhibitionist auf Friedhof,

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Dienstag, 16.09.2025, 15:20 Uhr

(fp)Eine Frau wurde am Dienstagmittag auf einem Hofheimer Friedhof in der Vincenzstraße von einem Exhibitionisten belästigt. Der unbekannte Mann stand wenige Meter vor der Geschädigten, als er plötzlich seine Hose herunterzog und sein Geschlechtsteil präsentierte. Während den Handlungen suchte er unaufhörlich Blickkontakt zu der Frau, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte. Der Mann wird als ca. 70 Jahre alt und ca. 176cm groß beschrieben. Er soll mit einer Baskenmütze und einer rostbraunen Jacke bekleidet gewesen seien. Die restliche Bekleidung sei in "herbstlichen" Farbtönen gewesen.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Kabel und Leiter aus Rohbau geklaut,

Hochheim am Main, Burgeffstraße, Freitag, 12.09.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 07:30 Uhr

(fp)Unbekannte entwendeten zwischen vergangenem Freitag und Dienstag mehrere Kabel und eine Leiter aus einem Rohbau in Hochheim. Wie die Täter sich Zugang zu dem Objekt verschaffen konnten, ist bislang noch unklar. In dem Neubau wurden bereits verbaute Kabelstränge beschädigt und im Anschluss die Kabel, sowie eine Leiter entwendet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Scheibenwischer beschädigt,

Hattersheim, Untertorstraße, Dienstag, 16.09.2025, 14:15 Uhr

(fp)Der Scheibenwischer eines PKW wurde am Dienstagmittag in der Untertorstraße in Hattersheim beschädigt. Ein unbekannter Mann konnte beobachtet werden, als er sich gegen 14:15 Uhr an dem Citroen zu schaffen machte . Er wird als ca. 40 Jahre alt, mit "normaler" Körperstatur und europäischem Phänotyp beschrieben. Er soll einen 3-Tage-Bart gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Pullover, einer grauen Jeans und einem Strohhut gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell