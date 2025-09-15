PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruch +++ Einbruch in Gaststätte +++ BMW entwendet ++ Banner auf CSD beschädigt

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Flörsheim am Main, Eddersheimer Straße, Samstag, 13.09.2025, 00:00 Uhr - 09:30 Uhr,

(fp)Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus kam es Samstagnacht in Flörsheim. Unbekannte öffneten das gekippte Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Eddersheimer Straße, nachdem sie zuvor den geschlossenen Rollladen nach oben drückten. Aus der Wohnung entwendeten sie eine Umhängetasche sowie diverse Schlüssel. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0, in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Hochheim am Main, Hauptstraße, Sonntag, 14.09.2025, 23:00 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 09:00 Uhr

(fp)Ein Einbruch in eine Gaststätte in der Hochheimer Hauptstraße ereignete sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zur Gaststätte und entwendeten dort neben einer Kaffeemaschine und einem Teekocher auch diverse Alkoholika und Elektronikartikel. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. BMW entwendet,

Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Sonntag, 14.09.2025, 21:00 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 06:50 Uhr

(fp)Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag in der Hessenstraße in Schwalbach am Taunus einen BMW X3. Als der Besitzer des BMW mit dem Kennzeichen MTK-TH 313 am Montagmorgen mit seinem Auto wegfahren wollte, musste er feststellen, dass dieses durch Unbekannte entwendet worden war. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug ohne Schlüssel wegzufahren, ist bislang nicht bekannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

4. Banner während CSD beschädigt,

Hofheim am Taunus, Kellereiplatz, Samstag, 13.09.2025, 05:30 Uhr

(fp)Im Rahmen des sattgefundenen Christopher Street Day (CSD) in Hofheim wurde ein Banner beschädigt. Noch vor der Veranstaltung wurde durch Unbekannte ein Banner des CSD auf dem Kellereiplatz zerschnitten, was am Samstag gegen 05:30 Uhr festgestellt worden war. Das Banner zeigte die Präventionskampagne der Deutschen Aidshilfe. Hinweise zu den Unbekannten liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

