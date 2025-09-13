PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Hochwertiges E-Bike entwendet +++ versuchter Wohnungseinbruch +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. Hochwertiges E-Bike vom Schulgelände entwendet - Auf der Hohlmauer, Kriftel, Freitag, 12.09.2025, 07:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(da)Am Freitagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec der Marke Carver vom Gelände der Konrad-Adenauer-Schule in Kriftel. Das hellgraue E-Bike war im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr ordnungsgemäß mit einem Fahrradschloss gesichert auf dem Schulhof abgestellt. Die Täter durchtrennten das Schloss und entwendeten das rund 3.000 Euro teure Fahrrad.

Die Polizei Hofheim hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

2. Versuchter Wohnungseinbruch - Kaiser-Konrad-Weg, Sulzbach, Freitag, 12.09.2025, 20:00 Uhr.

(da)Am Freitagabend kam es gegen 20:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus im Kaiser-Konrad-Weg in Sulzbach. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und versuchten, die Haustür gewaltsam aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte offenbar an der Türsicherung, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt ebenfalls die Polizei Hofheim unter 06192 / 2079-0 entgegen.

3. Körperliche Auseinandersetzung auf dem Gelände eines Einkaufszentrums - Sulzbach, Freitag, 12.09.2025, 20:30 Uhr.

(da)Ebenfalls am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Sulzbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten vier Personen zunächst verbal in Streit, der schließlich eskalierte. Mindestens zwei Beteiligte gingen dabei körperlich aufeinander los. Eine Person konnte noch vor Ort angetroffen werden, die übrigen entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Ein männlicher Beteiligter erlitt nach Zeugenangaben eine Verletzung an der Nase. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Samstag, 13.09.2025, 07:45 Uhr.

(da)Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr verursachte eine 30-jährige Frau aus Flörsheim in der Rossertstraße in Okriftel einen schadensträchtigen Verkehrsunfall. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Opel, streifte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und prallte anschließend in ein weiteres Fahrzeug, das wiederum auf ein viertes geschoben wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt und sie wurde im Anschluss entlassen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 25.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell