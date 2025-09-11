PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeipräsidium Westhessen auf dem Christopher Street Day in Hofheim

Hofheim (ots)

(fm) Das Polizeipräsidium Westhessen ist am kommenden Wochenende gleich an zwei Tagen mit einem Stand auf der Infomeile des Christopher Street Day Main-Taunus (CSD) in Hofheim vertreten. Am Samstag, dem 13.09.2025, wird der Infostand der queeren Ansprechpersonen des Präsidiums nach Ende des Demozugs durch die Hofheimer Innenstadt von 15 bis 20 Uhr auf dem Kellereiplatz bereitstehen.

Am Familientag, Sonntag, dem 14.09.2025, erhalten die queeren Ansprechpersonen von 12:00 bis 16:30 Uhr Unterstützung vom zuständigen Schutzmann vor Ort, POK Richard Danne. Außerdem haben sie an diesem Tag Rauschbrillen dabei, mit denen man bei einem LED-Reaktionsspiel testen kann, wie sehr sich die Reaktionsfähigkeit nach Alkoholgenuss verschlechtert.

Für den Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen (Landkreise Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Rheingau-Taunus und die Landeshauptstadt Wiesbaden) haben Polizeioberkommissarin Victoria Willich und Polizeihauptkommissar Florian Meerheim das Nebenamt der Ansprechpersonen für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen (kurz LSBT*IQ) übernommen. Das Polizeipräsidium Westhessen nutzt diese Gelegenheit, um Interessierten die Arbeit der LSBT*IQ-Ansprechpersonen vorzustellen. Sie stehen während der Veranstaltung für Gespräche zur Verfügung. POKin Willich und PHK Meerheim fungieren als Bindeglied zwischen der queeren Community und der Polizei, um Vorbehalte abzubauen und das Vertrauen zu stärken. Sie bieten Unterstützung und Beratung an, insbesondere für Menschen, die Opfer queerfeindlicher Straftaten geworden sind. Anzeigen können jedoch jederzeit bei jeder Polizeidienststelle erstattet werden.

Zusätzlich haben die Ansprechpersonen in Zusammenarbeit mit dem Verein VelsPol Hessen e.V., dem Netzwerk für queere Mitarbeitende in Polizei, Justiz und Zoll, nützliche Ratschläge erarbeitet, um queere Straftaten zu verhindern. Auch Vereinsmitglieder werden am Stand für Beratungen zur Verfügung stehen. Die Tipps, die insbesondere dazu dienen, LSBT*IQ-feindliche Straftaten zu verhindern, wurden gemeinsam erstellt. Sie sind auf der Homepage der Polizei zu finden: https://k.polizei.hessen.de/1552159510

Die nebenamtlichen LSBT*IQ-Ansprechpersonen des Polizeipräsidiums Westhessen sind innerhalb der üblichen Bürozeiten unter der zentralen Rufnummer 0611 - 345 1516 oder per E-Mail an rainbow.ppwh@polizei.hessen.de erreichbar.

Das Polizeipräsidium Westhessen lädt alle Interessierten ein, den Polizeistand auf dem "CSD Main-Taunus" zu besuchen, um sich zu informieren oder auszutauschen.

