PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falscher Handwerker +++ Passantin bespuckt +++ E-Scooter gestohlen

Hofheim (ots)

1. Falscher Handwerker,

Kelkheim-Münster, Hattersheimer Straße, Mittwoch, 10.09.2025, 11:30 Uhr

(ro)Am Mittwoch hat ein Trickdieb in Kelkheim-Münster Schmuck aus einer Wohnung gestohlen. Der Unbekannte erschlich sich gegen 11:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Hattersheimer Straße, indem er vorgab, die Feuermelder überprüfen zu müssen. Geschickt lenkte er die Bewohner ab und nahm in einem unbemerkten Moment Schmuck an sich, bevor er anschließend aus der Wohnung verschwand. Der Mann wird als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Ihre Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 der Kriminalpolizei.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Passantin bespuckt,

Hofheim, Chinonplatz, Mittwoch, 10.09.2025, 13:05 Uhr

(ro)In Hofheim hat ein Unbekannter am Mittwochmittag eine Passantin bespuckt. Die Frau wollte ihre Einkäufe gerade zu ihrem Fahrzeug bringen, welches im Parkhaus eines Einkaufcenters am Chinonplatz stand, als sich ihr von hinten ein Fremder näherte und sie unvermittelt bespuckte. Anschließend machte der etwa 20 Jahre alte Mann sich in Richtung Sophie-Reinheimer-Straße aus dem Staub. Er wird als ca. 1,70 Meter groß und mit dunklem kurzem Haar beschrieben. Er trug eine graue Jogginghose, schwarze Schuhe sowie einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Applikationen auf der Brust und führte einen grauen Pitbull mit sich. Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der (06192) 2079-0 entgegen.

3. E-Scooter gestohlen,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Mittwoch, 10.09.2025, 08:00 Uhr bis 19:15 Uhr

(ro)Diebe hatten es am Mittwoch auf einen E-Scooter abgesehen. Der Besitzer hatte das Elektrokleinstfahrzeug um 08:00 Uhr am Bahnhof gesichert abgestellt. Als er am Abend zurückkehrte, fehlte vom E-Scooter, an dem zuletzt das Kennzeichen "364 PKP" angebracht war, jede Spur. Hinweise melden Sie bitte der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell