Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Werkzeugmaschinen und Messing bei Einbruch in Lagerhalle entwendet

Burscheid (ots)

Mitarbeiter einer Firma meldeten am Donnerstag (28.08.) gegen 05:50 Uhr einen Einbruch in ihre Lagerhalle in der Straße "Linde". Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie die Außenfassade im rückwärtigen Bereich beschädigten. Im Inneren wurden nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Werkzeugmaschinen und Messing entwendet. Der genaue Wert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht genau beziffert werden.

Die Mitarbeiter der Firma gaben gegenüber den Polizisten an, die Lagerhalle am Vortag (27.08.) gegen 18:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen zu haben. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis des dortigen Industriegebietes beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell