Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Burscheid (ots)

Zwischen Donnerstagabend (28.08.) und Freitagnacht haben Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug in der Straße Blasberg aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen.

Der Fahrer hatte das Handwerkerfahrzeug gestern Abend gegen 21:00 Uhr an der Bushaltestelle an der Straße Blasberg abgestellt. Als er gegen 00:30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Seitentür geöffnet und die Hecktür aufgebrochen worden war. Aus dem Fahrzeug hatten die Unbekannten zwei Winkelschleifer entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben, sich an zuständige Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell