Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pedelecfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (27.08.) wurde eine 60-jährige Frau aus Wermelskirchen schwer verletzt, nachdem sie zuvor mit ihrem Pedelec auf der Straße Limmringhausen gestürzt war. Die Frau gab an, dass ein Pkw sie kurz vorher überholt hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:20 Uhr war die Pedelecfahrerin auf der Straße Limmringhausen von Dabringhausen nach Odenthal unterwegs. Etwa 100 Meter vor einer Einmündung zeigte sie nach eigener Aussage den hinter ihr fahrenden Pkw per Handzeichen an, dass sie nach links abbiegen möchte. Daraufhin überholten sie drei Pkw. Danach ordnete sie sich mittig auf dem Fahrstreifen ein, als sich ihr ein weiterer Pkw von hinten näherte und sie auch noch überholte. Dabei stürzte die 60-Jährige und wurde schwer verletzt. Ob es zu einer Kollision zwischen ihr und dem Pkw kam, ist allerdings unklar. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Frau gab an, dass es sich bei dem Pkw, der sie überholt hatte, um einen schwarzen SUV, vermutlich der Marke VW handelt.

Die Polizei bittet Zeugen und auch den Fahrer des Pkw, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat Burscheid zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell