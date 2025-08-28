Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickdiebe erbeuten mehrere tausend Euro

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (27.08.) rief eine 61-jährige Bergisch Gladbacherin die Polizei, nachdem sie von zwei unbekannten Tätern in ihrer Wohnung in der Gladbacher Straße bestohlen wurde.

Vor Ort gab sie gegenüber den Polizisten an, dass ein unbekannter Mann gegen 14:50 Uhr an ihrer Wohnungstür klingelte und um Spenden für einen Landschaftsverband bat. Der Mann folgte ihr in ihr Wohnzimmer, wo er lediglich unverständliche Laute von sich gab und wild gestikulierte. Kurz darauf sah die Bewohnerin plötzlich einen zweiten unbekannten Mann in ihrer Wohnung, der womöglich ebenfalls durch die Eingangstür in die Wohnung schlich und sich im Schlafzimmer aufhielt. Als die 61-Jährige den Mann bemerkte, rannten beide Täter fluchtartig aus der Wohnung. Im Anschluss fiel der Bergisch Gladbacherin auf, dass eine rote Edelstahl-Geldkassette inklusive eines mittleren vierstelligen Bargeldbetrages entwendet wurde.

Die Bewohnerin beschrieb einen der Täter als circa 25-30 Jahre alten Mann mit schulterlangen schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Der zweite Mann hatte laut ihren Angaben ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild und trug gleichermaßen ein weißes Hemd und eine schwarze Hose.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Hinweise zu den zwei unbekannten Tätern geben können. Nähere Informationen hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell