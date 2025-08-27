PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Overath - Einbruch in Nebengebäude von Marialindener Kirche

Overath (ots)

In der Zeit von Sonntag (24.08.) circa 11:30 Uhr bis Dienstag (26.08.) circa 08:40 Uhr wurde in eine Bücherei an der Pilgerstraße eingebrochen. Die Bücherei befindet sich in einem Nebengebäude der Kirche.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Während der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend geklärt werden, was gestohlen wurde.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Der Erkennungsdienst führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHKin Höller
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

