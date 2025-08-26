Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertige Maschinen aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (25.08.) wurde zwischen 06:10 Uhr und 07:20 Uhr ein Fahrzeug eines Handwerksbetriebs aufgebrochen und hochwertige Maschinen daraus gestohlen.

Der Ford war zu diesem Zeitpunkt an der Kurt-Schumacher-Straße in Frankenforst geparkt. Der oder die unbekannten Täter verursachten ein Loch in der Seitenschiebetür, wodurch sie die Tür öffnen konnten. Aus dem Innenraum entwendeten sie schließlich hochwertige Reinigungsmaschinen im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell