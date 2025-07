Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nächtlicher Wohnungsbrand in Grumme endet tödlich

Bochum (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es gegen 00:21 Uhr zu einem ausgedehnten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Ederstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich alle Bewohner, bis auf eine Person, selbständig ins Freie retten können.

Der nächtliche Notruf in der Leistelle der Feuerwehr Bochum schilderte einen Wohnungsbrand in der Ederstraße, wobei noch eine Person in der Brandwohnung vermutet wurde. Umgehend alarmierte die Leitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, zwei Rettungswagen mit Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Löscheinheit Nord der freiwilligen Feuerwehr mit dem Stichwort "Feuer - Menschenleben in Gefahr". Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen ausgedehnten Zimmerbrand, der bereits auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen drohte. Der Bewohner der Brandwohnung wurde vermisst, alle anderen Bewohner hatten sich bereits unverletzt ins Freie retten können. Bereits wenige Minuten nach Eintreffen an der Einsatzstelle, meldete einer der Trupps, die zur Menschenrettung eingesetzt wurden, dass eine leblose Person im Brandraum gefunden wurde. Die Person wurde sofort ins Freie gebracht, der Notarzt konnte aber leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Brandbekämpfung wurde dann von zwei Trupps im Innenangriff sowie einem Trupp von Außen, der die Ausbreitung auf andere Wohnungen verhinderte, durchgeführt. Das Feuer war nach gut 20 Minuten unter Kontrolle. Abschließend wurde das Mehrfamilienhaus mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die übrigen Wohnungen wurden durch den Brand nicht beschädigt, so dass die Mieterinnen und Mieter zurück in Ihre Wohnungen konnten. Der Einsatz war für die gut 50 Einsatzkräfte nach knapp zwei Stunden beendet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

