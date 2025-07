Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wittener Str.

Gegen 12:43 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehrleitstelle über einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Wittener Str. ein. Daraufhin wurde umgehend der Löschzug der Innenstadtwache, der Führungsdienst, Sonderfahrzeuge sowie zwei Notärzte und drei Rettungswagen in die Innenstadt entsendet. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW, die jeweils mit einer Person besetzt waren. Die Einsatzstelle bzw. das Trümmerfeld und die verunfallten Fahrzeuge zogen sich auf gut 50 Meter hin, so dass weitere Kräfte alarmiert wurden. Eine Person wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sie musste mit hydraulischen Gerät über die Fahrerseite gerettet und zur weiteren Versorgung in ein Bochumer Krankenhaus transportiert werden. Die beiden anderen Personen wurden schwer bzw. leicht verletzt, konnten sich jedoch eigenständig vor Eintreffen der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreien. Eine benachbarte Hausarztpraxis, vor der der Unfall geschah, übernahm die Erstversorgung und die Übergabe an den Bochumer Rettungsdienst. In Summe waren 45 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Der Einsatz konnten gegen 13:30 Uhr aus Sicht der Feuerwehr beendet werden. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

