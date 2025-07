Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gartenlaubenbrand in Hofstede verursacht weit sichtbare Rauchsäule

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Brand in den Hinterhof eines Wohngebäudes an der Bleckstraße alarmiert. Dort brannten eine Gartenlaube sowie angrenzende Hecken in voller Ausdehnung. Die Rauchsäule war über die Stadtgrenze hinaus weit sichtbar.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer gegen 11 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte griffen die Flammen bereits auf eine benachbarte Laube und eine angrenzende Scheune über. Dank des schnellen Einsatzes von vier Trupps unter Atemschutz konnten größere Schäden an den benachbarten Bauten verhindert und auch die Rauchsäule zügig reduziert werden. Die Gartenlaube selbst und die angrenzenden Hecken wurden vom Brand völlig zerstört. Der hilfsbereite Nachbar, der mit einem Gartenschlauch aus sicherer Entfernung bereits mit den Löscharbeiten begonnen hatte und der Eigentümer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zahlreiche Glutnester, vor Allem zwischen den Bauten und in Zwischendecken, verlängerten die Nachlöscharbeiten in diesem Einsatz erheblich. Für die 30 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst war der Einsatz nach gut zweieinhalb Stunden beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell