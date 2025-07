Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand von Teilen einer Photovoltaikanlage in Bochum Wattenscheid

Bochum (ots)

Heute Mittag um 12:01 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Brand an der Blücherstraße in Bochum-Wattenscheid alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung auf einem Balkon im 1. Obergeschoss zu erkennen. Ein Trupp unter Atemschutz begann mit der Brandbekämpfung mit einem C-Rohr von außen, ein weiterer Trupp ging zur Erkundung ins Gebäude vor. Teile eines s.g. Balkonkraftwerkes waren in Brand geraten und entwickelten eine starke Hitze mit Brandrauch. Die Balkontür im betroffenen Balkon wurde auch erheblich beschädigt, so dass Brandrauch in die Wohnung zog. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Zwei Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz, die Freiwillige Feuerwehr wurde vorsorglich mit alarmiert. Nach ca. 60 Minuten war der Einsatz beendet, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell