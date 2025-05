Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Fahrzeugdurchbruch an Kontrollstelle - 34-Jähriger entzieht sich Kontrolle der Bundespolizei

Roth an der Our / Bollendorf (ots)

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer hat sich am Sonntagmittag in Roth an der Our einer Kontrolle der Bundespolizei durch Flucht entzogen.

Anstatt der Weisung der Einsatzkräfte, in die Kontrollstelle einzufahren, zu folgen, flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung Luxemburg. Unter Einbindung der luxemburgischen Polizei erfolgte eine sofortige Aufnahme der Verfolgung im Bereich Enternacherbrück/Bollendorf. Die Ehefrau des Flüchtenden wurde von der Polizei Luxemburg an der gemeinsamen Wohnanschrift im Großherzogtum angetroffen. Nach Erläuterung der Sachlage vereinbarte diese mit ihrem Ehemann, dass er sich in Bollendorf der Bundespolizei stellen soll. Kurz darauf ließ der 34-Jährige sich widerstandslos am Grenzübergang Bollendorf festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die abschließenden verkehrsrechtlichen Ermittlungen werden zuständigkeitshalber von der Polizeiinspektion Bitburg geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell