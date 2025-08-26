Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher werden durch anwesende Hausbewohner gestört

Overath (ots)

Gestern Abend (25.08.), gegen 23:00 Uhr, haben bislang Unbekannte versucht, in ein Haus einzubrechen, während die Bewohner anwesend waren.

Die Polizei wurde um kurz nach 23:00 Uhr von den Hausbewohnern in eine Wohnsiedlung nördlich der Hohkeppeler Straße im Stadtteil Heiligenhaus gerufen.

Nach ersten Schilderungen der Bewohner bemerkten sie den Lichtschein einer Taschenlampe in einem Schlafzimmer des Hauses. Als sie sich vor das Haus begaben, um nachzusehen, hatte sich die Person mit der Taschenlampe bereits entfernt. Jedoch konnten sie kurzzeitig noch eine weitere Person erkennen, die sich offenbar mit einem Fernglas im Wald aufhielt.

Am Fenster waren mehrere Hebelspuren zu erkennen, jedoch gelangten die Täter nicht in das Haus. Eine Fahndung im Nahbereich mit Unterstützung mehrerer Streifenwagenbesatzungen sowie eines Diensthundführers aus dem Polizeipräsidium Köln verlief ohne Erfolg.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und eine Spurensicherung in Auftrag gegeben. Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell