Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Wichtige Zeugen nach Vergewaltigung in Voiswinkel gesucht

Odenthal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17.08.) kam es im Stadtteil Voiswinkel zu einer vollendeten Vergewaltigung einer 18-Jährigen durch zwei Täter. Die zwei tatverdächtigen Personen sind der Kriminalpolizei bekannt. Jedoch werden nun drei Zeugen gesucht, die kurz vor der Tat in Kontakt mit der Geschädigten, ihrer Freundin und den Tatverdächtigen gestanden haben sollen.

Die Geschädigte war mit zwei flüchtigen Bekannten und einer gleichaltrigen Freundin in einem Pkw zur Oberborsbacher Straße zum dortigen so genannten Sonnenberg gefahren. Die vier Personen kamen dort mit einer anderen Personengruppe in Kontakt, die sich dort längere Zeit aufhielt. Es soll sich um drei junge Männer im Alter von circa 20 Jahren gehandelt haben. Nachdem die Freundin der Geschädigten und die unbekannte Männergruppe die Örtlichkeit verlassen hatten, kam es in dem Pkw des einen Täters zur vollendeten Vergewaltigung der 18-Jährigen durch die beiden tatverdächtigen Männer.

Das Kriminalkommissariat 1 in Bergisch Gladbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den drei Zeugen, die sich in der Tatnacht etwa zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr ebenfalls am Sonnenberg aufgehalten haben und dort mit der Gruppe um die Geschädigte in Kontakt gekommen sind. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (th)

