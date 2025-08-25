PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Alleinunfälle mit Schwerverletzten

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Sonntag (24.08.) kam es in Leichlingen zu zwei Alleinunfällen, bei denen ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer schwer verletzt wurden.

Gegen 13:45 Uhr kam ein Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 294 in Höhe der Ortschaft Sonne nach rechts von dem dortigen gemeinsamen Geh- und Radweg ab. Diesen hatte der 28-jährige Düsseldorfer zuvor in Richtung Opladener Straße befahren. Ersthelfer eilten dem Mann, der bei dem Sturz gegen einen Baum stieß, zur Hilfe. Der Düsseldorfer erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Mann einen Schutzhelm, der wohl Schlimmeres verhinderte. Daher empfiehlt die Polizei dringend, wie hier geschehen, einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn das Tragen eines solchen für Fahrradfahrer nicht vorgeschrieben ist.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße 4. Hier war ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Köln mit seiner BMW in Richtung Solingen unterwegs, als er womöglich aufgrund eines Fahrfehlers zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. Auch dieser erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme der Polizei war die Fahrbahn zweitweise vollständig gesperrt. (th)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHKin Höller
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:40

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - 94-Jährige lässt Unbekannten in ihre Wohnung und wird bestohlen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Freitag (22.08.) hat ein bislang Unbekannter eine 94-jährige Frau in ihrem Haus im Stadtteil Katterbach aufgesucht und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Dabei erbeutete er Bargeld, die EC-Karte der Frau sowie diverse Dokumente. Gegen 14:00 Uhr klingelte ein Mann bei der 94-jährigen Frau in der Altenberger-Dom-Straße. Er ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:36

    POL-RBK: Odenthal/Bergisch Gladbach - Seniorinnen fallen auf falsche Bankmitarbeiter herein

    Odenthal/Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstag (23.08.) waren Trickbetrüger bei Seniorinnen in Odenthal und Bergisch Gladbach erfolgreich. In beiden Fällen gaben sie sich als angebliche Bankmitarbeiter aus. Ob den beiden Seniorinnen ein finanzieller Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, erhielt eine 79-Jährige in ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:33

    POL-RBK: Leichlingen / Wermelskirchen - DaimlerChrysler und Jaguar entwendet

    Leichlingen / Wermelskirchen (ots) - Am Freitagmorgen (22.08.) wurden der Polizei zwei Pkw-Diebstähle gemeldet. Der Nutzer eines grau/silbernen DaimlerChrysler parkte sein Fahrzeug am Donnerstag (21.08.) in einer Zufahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neuenhof in Leichlingen-Witzhelden. Der dortige Stellplatz befindet sich an der linken Gebäudeseite. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren