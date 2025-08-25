Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Alleinunfälle mit Schwerverletzten

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Sonntag (24.08.) kam es in Leichlingen zu zwei Alleinunfällen, bei denen ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer schwer verletzt wurden.

Gegen 13:45 Uhr kam ein Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 294 in Höhe der Ortschaft Sonne nach rechts von dem dortigen gemeinsamen Geh- und Radweg ab. Diesen hatte der 28-jährige Düsseldorfer zuvor in Richtung Opladener Straße befahren. Ersthelfer eilten dem Mann, der bei dem Sturz gegen einen Baum stieß, zur Hilfe. Der Düsseldorfer erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Mann einen Schutzhelm, der wohl Schlimmeres verhinderte. Daher empfiehlt die Polizei dringend, wie hier geschehen, einen Schutzhelm zu tragen, auch wenn das Tragen eines solchen für Fahrradfahrer nicht vorgeschrieben ist.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße 4. Hier war ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Köln mit seiner BMW in Richtung Solingen unterwegs, als er womöglich aufgrund eines Fahrfehlers zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. Auch dieser erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme der Polizei war die Fahrbahn zweitweise vollständig gesperrt. (th)

