POL-RBK: Leichlingen
Wermelskirchen - DaimlerChrysler und Jaguar entwendet

Leichlingen / Wermelskirchen (ots)

Am Freitagmorgen (22.08.) wurden der Polizei zwei Pkw-Diebstähle gemeldet. Der Nutzer eines grau/silbernen DaimlerChrysler parkte sein Fahrzeug am Donnerstag (21.08.) in einer Zufahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neuenhof in Leichlingen-Witzhelden. Der dortige Stellplatz befindet sich an der linken Gebäudeseite. Dort wurde das Fahrzeug am gleichen Abend um 22:00 Uhr zuletzt gesehen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen DaimlerChrysler SLK Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen W-HI1956 aus dem Jahr 2003 und einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Am gleichen Morgen meldete der Besitzer eines Jaguar Land Rover gegen 10:00 Uhr den Diebstahl seines Fahrzeuges. Der Pkw befand sich seit Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Straße Hauff-Weg in Wermelskirchen. Laut Videoaufzeichnungen wurde der schwarze Land Rover in der Nacht zu Freitag gegen 02:10 Uhr entwendet. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen GL-TA2024 hat einen Gesamtwert im unteren sechsstelligen Bereich. Auch in diesem Fall schrieb die Polizei das Fahrzeug zur Fahndung aus.

Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu den beiden Pkw-Diebstählen oder den Aufenthaltsorten der Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

