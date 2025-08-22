Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Polizisten ziehen alkoholisierten Pedelecfahrer aus dem Verkehr

Burscheid (ots)

In der vergangenen Nacht (22.08.) fiel Beamten der Polizeiwache Burscheid gegen 02:15 Uhr ein Pedelecfahrer auf der Höhestraße auf. Der Mann fuhr nicht nur mit einem unbeleuchteten Pedelec, sondern auch in deutlichen Schlangenlinien. Bevor die Polizisten den Pedelecfahrer stoppen konnten, verlor dieser ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Er verletzte sich dabei nicht. Sein Pedelec blieb ebenfalls unbeschädigt.

Während der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten weitere deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung bei dem 56-jährigen Burscheider fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, welche dem Mann in einem Krankenhaus durch eine Ärztin entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell