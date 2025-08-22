Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Hebborner Pfarrheim

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.08.) wurde die Polizei gegen 09:30 Uhr zu einem Pfarrheim auf der Odenthaler Straße im Stadtteil Hebborn gerufen. Das Gebäude befindet sich freistehend unmittelbar neben der Kirche und wird in Teilen als Veranstaltungsräumlichkeit genutzt.

Die Geschädigte gab gegenüber den Polizisten an, die Räumlichkeiten für eine Veranstaltung am Mittwochabend gemietet zu haben. In der Nacht um 01:00 Uhr wurde das Pfarrheim ordnungsgemäß verlassen. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eingebrochen waren und eine Bargeldsumme im unteren dreistelligen Bereich aus mehreren noch dort gelagerten Geschenkkarten entwendet hatten.

Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter vermutlich über ein Fenster in das Gebäude ein. Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell