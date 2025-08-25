Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 94-Jährige lässt Unbekannten in ihre Wohnung und wird bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (22.08.) hat ein bislang Unbekannter eine 94-jährige Frau in ihrem Haus im Stadtteil Katterbach aufgesucht und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Dabei erbeutete er Bargeld, die EC-Karte der Frau sowie diverse Dokumente.

Gegen 14:00 Uhr klingelte ein Mann bei der 94-jährigen Frau in der Altenberger-Dom-Straße. Er sagte ihr, dass er von den örtlichen Stadtwerken komme und den Wasserfluss im Badezimmer überprüfen wolle. Die Seniorin ließ den Mann in ihr Haus und ging mit ihm ins Badezimmer. Unter einem Vorwand verließ der Mann das Badezimmer. Als die Frau später nach ihm schauen wollte, hatte er sich bereits entfernt. Der Frau fiel dabei das Fehlen von Bargeld, ihrer EC-Karte und weiterer Dokumente auf. Daraufhin wurde die Polizei informiert und auch das Konto der 94-Jährigen gesperrt.

Laut der Frau ist der gesuchte Mann etwa 30 Jahre alt, schlank und hat dunkelblonde Haare. Er trug ein gemustertes Hemd und eine Jeans.

Die Polizei Rhein-Berg bittet Sie erneut, sehr vorsichtig bei Fremden zu sein, die bei Ihnen klingeln. Lassen Sie nur Vertreter von Stadtwerken und Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifel bestellen Sie diese Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Sollten Sie eine Beratung zu dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen wünschen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit gerne per Telefon unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zur Verfügung. (bw)

