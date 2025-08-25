Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Raub in Wohnung zum Nachteil einer Seniorin

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (25.08.), gegen 01:00 Uhr, ist eine 85-jährige Bergisch Gladbacherin von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen in ihrem Haus im Stadtteil Kaule überfallen worden.

Zwei maskierte Tatverdächtige verschafften sich nach bisherigem Ermittlungsstand auf unbekannte Weise Zugang zum Einfamilienhaus und überraschten die Geschädigte im Schlaf. Sie bedrohten die Geschädigte mit einer Waffe und forderten die Herausgabe von Geld unter Anwendung von körperlicher Gewalt.

Sie durchsuchten offenbar das gesamte Haus nach Tatbeute. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung, möglicherweise mit einem Pkw. Kurze Zeit später alarmierte die Seniorin die Polizei über Notruf.

Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurde ein Rettungswagen angefordert und sie verblieb zur Behandlung in einem Krankenhaus. Nach Angaben der Geschädigten war zumindest ein Täter männlich, möglicherweise eine der beiden Personen weiblich, sie trugen schwarze Sturmhauben und Handschuhe und waren dunkel gekleidet. Ein Täter war circa 180 bis 190 cm groß und schlank, die zweite Person circa 165 bis 175 cm groß und etwas kräftiger.

Noch in der gleichen Nacht übernahm die Kriminalwache die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wenn Sie Hinweise zu dieser Tat geben können und möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

