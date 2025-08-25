Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Infostand der Kriminalprävention zusammen mit Weisser Ring e.V.

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (27.08.), von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, erwarten Sie wieder unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention an ihrem Infostand im Erdgeschoss der RheinBerg-Galerie in Bergisch Gladbach.

Unsere Kriminalprävention berät Sie kostenlos unter anderem zu den Themen Taschendiebstahl, Einbruchsschutz und Betrugsmaschen. Zusätzlich stehen Ihnen Mitarbeitende der Organisation Weisser Ring e.V. Rede und Antwort.

Sie sind herzlich eingeladen, sich am Infostand beraten zu lassen. Der Infostand der polizeilichen Kriminalprävention ist immer am letzten Mittwoch des Monats in der RheinBerg-Galerie zu finden.

Sollten Sie vor Ort nicht vorbeischauen können, besteht jederzeit die Möglichkeit, einen individuellen Termin unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zu vereinbaren.

