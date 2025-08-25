PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Infostand der Kriminalprävention zusammen mit Weisser Ring e.V.

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (27.08.), von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, erwarten Sie wieder unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention an ihrem Infostand im Erdgeschoss der RheinBerg-Galerie in Bergisch Gladbach.

Unsere Kriminalprävention berät Sie kostenlos unter anderem zu den Themen Taschendiebstahl, Einbruchsschutz und Betrugsmaschen. Zusätzlich stehen Ihnen Mitarbeitende der Organisation Weisser Ring e.V. Rede und Antwort.

Sie sind herzlich eingeladen, sich am Infostand beraten zu lassen. Der Infostand der polizeilichen Kriminalprävention ist immer am letzten Mittwoch des Monats in der RheinBerg-Galerie zu finden.

Sollten Sie vor Ort nicht vorbeischauen können, besteht jederzeit die Möglichkeit, einen individuellen Termin unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zu vereinbaren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 09:41

    POL-RBK: Leichlingen - Zwei Alleinunfälle mit Schwerverletzten

    Leichlingen (ots) - Am gestrigen Sonntag (24.08.) kam es in Leichlingen zu zwei Alleinunfällen, bei denen ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Gegen 13:45 Uhr kam ein Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 294 in Höhe der Ortschaft Sonne nach rechts von dem dortigen gemeinsamen Geh- und Radweg ab. Diesen hatte ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:40

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - 94-Jährige lässt Unbekannten in ihre Wohnung und wird bestohlen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Freitag (22.08.) hat ein bislang Unbekannter eine 94-jährige Frau in ihrem Haus im Stadtteil Katterbach aufgesucht und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Dabei erbeutete er Bargeld, die EC-Karte der Frau sowie diverse Dokumente. Gegen 14:00 Uhr klingelte ein Mann bei der 94-jährigen Frau in der Altenberger-Dom-Straße. Er ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:36

    POL-RBK: Odenthal/Bergisch Gladbach - Seniorinnen fallen auf falsche Bankmitarbeiter herein

    Odenthal/Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstag (23.08.) waren Trickbetrüger bei Seniorinnen in Odenthal und Bergisch Gladbach erfolgreich. In beiden Fällen gaben sie sich als angebliche Bankmitarbeiter aus. Ob den beiden Seniorinnen ein finanzieller Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, erhielt eine 79-Jährige in ...

    mehr
