Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Automaten an zwei Tankstellen aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Montag (25.08.) haben bislang unbekannte Täter sowohl den Münzbehälter eines Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Dellbrücker Straße in Hand als auch den eines Hochdruckreinigers einer Tankstelle in der Odenthaler Straße in Hebborn aufgebrochen. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen.

Gestern Nachmittag, gegen 14:00 Uhr, erstatte der Besitzer zweier Tankstellen in Bergisch Gladbach Anzeige. Ein Münzbehälter eines Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Dellbrücker Straße war aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet worden. An einer anderen Tankstelle in der Odenthaler Straße war der Münzbehälter eines Hochdruckreinigers gewaltsam geöffnet und ebenfalls geleert worden. Die Schäden an beiden Geräten liegen im mittleren dreistelligen Bereich, der entwendete Geldbetrag liegt deutlich darunter.

Bei dem Aufbruch des Staubsaugerautomaten in der Dellbrücker Straße konnte ein Tatverdächtiger gegen 02:30 Uhr beobachtet werden. Er war von kräftiger Statur, trug eine schwarze Winterjacke, vermutlich eine Steppjacke, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Mütze.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell