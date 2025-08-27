Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 51-Jähriger nach Diebstahl aus Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagabend (26.08.) wurde die Polizei gegen 22:30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Gierather Straße gerufen. Vor Ort gab die 61-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung an, dass soeben ein unbekannter Mann durch die geöffnete Terrassentür in die Wohnung eingedrungen war und ihre Tragetasche inklusive Geldbörse gestohlen hatte. Sie selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum, wurde durch ungewöhnliche Geräusche auf den Täter aufmerksam und überraschte ihn bei seiner Tat. Unmittelbar danach flüchtete dieser durch den Garten des Hauses zu einem dort abgestellten Fahrrad und fuhr davon.

Als die Polizisten die Bewohnerin darauf hinwies ihre Bankkarten sperren zu lassen, fiel ihr auf, dass an einem nahegelegenen Kiosk bereits mehrere Abbuchungen von ihrem Konto erfolgt sind. Durch daraufhin hinzugezogene Polizeibeamte konnte der Täter anhand der zuvor getätigten Personenbeschreibung noch am dortigen Kiosk angetroffen werden.

Der 51-jährige Beschuldigte äußerte sich gegenüber den Polizisten verbal aggressiv und machte Angaben darüber, dass er ein Messer bei sich führe. Da sich sein Verhalten zunehmend steigerte, wurde er mittels Handfesseln fixiert und durchsucht. Hierbei konnten die Beamten neben den zuvor erworbenen Einkaufswaren mehrere Messer, die Bankkarten der Bergisch Gladbacherin sowie ihre Brille auffinden.

Des Weiteren ergab eine Überprüfung seiner Person, dass der 51-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist und derzeit per Haftbefehl gesucht wird. Dementsprechend wurde er vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. (ch)

