PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 51-Jähriger nach Diebstahl aus Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagabend (26.08.) wurde die Polizei gegen 22:30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Gierather Straße gerufen. Vor Ort gab die 61-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung an, dass soeben ein unbekannter Mann durch die geöffnete Terrassentür in die Wohnung eingedrungen war und ihre Tragetasche inklusive Geldbörse gestohlen hatte. Sie selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum, wurde durch ungewöhnliche Geräusche auf den Täter aufmerksam und überraschte ihn bei seiner Tat. Unmittelbar danach flüchtete dieser durch den Garten des Hauses zu einem dort abgestellten Fahrrad und fuhr davon.

Als die Polizisten die Bewohnerin darauf hinwies ihre Bankkarten sperren zu lassen, fiel ihr auf, dass an einem nahegelegenen Kiosk bereits mehrere Abbuchungen von ihrem Konto erfolgt sind. Durch daraufhin hinzugezogene Polizeibeamte konnte der Täter anhand der zuvor getätigten Personenbeschreibung noch am dortigen Kiosk angetroffen werden.

Der 51-jährige Beschuldigte äußerte sich gegenüber den Polizisten verbal aggressiv und machte Angaben darüber, dass er ein Messer bei sich führe. Da sich sein Verhalten zunehmend steigerte, wurde er mittels Handfesseln fixiert und durchsucht. Hierbei konnten die Beamten neben den zuvor erworbenen Einkaufswaren mehrere Messer, die Bankkarten der Bergisch Gladbacherin sowie ihre Brille auffinden.

Des Weiteren ergab eine Überprüfung seiner Person, dass der 51-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist und derzeit per Haftbefehl gesucht wird. Dementsprechend wurde er vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:55

    POL-RBK: Overath - Einbruch in Nebengebäude von Marialindener Kirche

    Overath (ots) - In der Zeit von Sonntag (24.08.) circa 11:30 Uhr bis Dienstag (26.08.) circa 08:40 Uhr wurde in eine Bücherei an der Pilgerstraße eingebrochen. Die Bücherei befindet sich in einem Nebengebäude der Kirche. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:22

    POL-RBK: Burscheid/Wermelskirchen - Falsche Bankmitarbeiter in drei Fällen im Nordkreis aktiv

    Burscheid/Wermelskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (26.08.) sind Betrüger mit einer aktuell gängigen Masche im nördlichen Kreisgebiet unterwegs gewesen, bei der sie sich als Bankmitarbeiter ausgeben, um an die Giro- und Kreditkarten vor allem älterer Mitmenschen zu gelangen. Gegen 11:45 Uhr wurde eine 89-jährige Burscheiderin von einem Unbekannten angerufen, ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:24

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertige Maschinen aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (25.08.) wurde zwischen 06:10 Uhr und 07:20 Uhr ein Fahrzeug eines Handwerksbetriebs aufgebrochen und hochwertige Maschinen daraus gestohlen. Der Ford war zu diesem Zeitpunkt an der Kurt-Schumacher-Straße in Frankenforst geparkt. Der oder die unbekannten Täter verursachten ein Loch in der Seitenschiebetür, wodurch sie die Tür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren