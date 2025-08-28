Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Love-Scammer erbeutet hohen Geldbetrag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (25.08.) erstattete eine 74-jährige Bergisch Gladbacherin Strafanzeige bei der Polizei, nachdem sie einem so genannten Love-Scammer zum Opfer gefallen war.

Die Geschädigte stand mit dem Unbekannten seit etwa einem Jahr über einen Messengerdienst in Kontakt. Der Betrüger schrieb ihr, dass er auf einer Ölplattform arbeite, seine Frau verstorben sei und er nun dringend Geld für angebliche Hotelaufenthalte benötige. Im guten Glauben überwies die Geschädigte ihm mehrfach Geld in Höhe von insgesamt fast 40.000 Euro.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein. Beim Love-Scamming handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der die Täter gezielt virtuelle Bekanntschaften knüpfen. Sobald der Kontakt hergestellt ist, überhäufen sie ihre potenziellen Opfer mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeiten. Es entsteht eine emotionale Abhängigkeit. Indem sie vorgeben, in einer Notlage zu sein, bringen sie ihr Opfer schließlich dazu, ihnen Geld zu überweisen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention beraten Sie gerne zu dieser aber auch zu allen anderen kursierenden Betrugsmaschen. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de möglich. (th)

