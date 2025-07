LPI-SHL: Simson aus Garage geklaut

Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Dienstagmorgen eine 23-jährige Autofahrerin in der Würzburger Straße in Suhl. Die an ihrem Pkw angebrachten entstempelten Kennzeichen gehörten zuletzt an ein anderes Fahrzeug. Für das Auto der Frau bestand kein Versicherungsschutz. Weiterhin reagierte ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest positiv, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte Nach der ...

