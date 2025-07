Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Gera (ots)

Am 18. Juli 2025 kam es in den späten Mittagsstunden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Siemensstraße / Tinzer Straße in Gera. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Tinzer Straße nach links in die Siemensstraße ab und missachtete dabei eine rot geschaltete Ampel. Infolgedessen kollidierte er mit einem stadteinwärts fahrenden Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dennoch entstand bei allen beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden im jeweils vier- bis fünfstelligen Bereich. Die Polizei sperrte die Siemensstraße kurzzeitig in beide Richtungen. Da alle Fahrzeuge noch rollfähig waren, konnte die Fahrbahn nach etwa 30 Minuten wieder freigegeben werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 0,41 Promille fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach einer Blutentnahme im Klinikum Gera wurde zusätzlich sein Führerschein sichergestellt. (AD)

