Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mehrere Fahrgäste bei Kollision zweier Linienbusse verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (28.08.) um 08:00 Uhr ist es im Verlauf der Paffrather Straße zu einer Kollision zweier Linienbusse gekommen, bei der fünf Menschen verletzt worden sind.

Ein 37-jähriger Kölner ist als Berufskraftfahrer mit einem Linienbus der Marke MAN auf der Paffrather Straße unterwegs gewesen. Er beabsichtigte, die Haltestelle Langemarckweg anzufahren, jedoch hielt dort bereits ein anderer Linienbus.

Der Unfallverursacher fuhr nach eigener Aussage wegen einer Fehleinschätzung auf den haltenden Linienbus auf und durch die Wucht des Aufpralls stürzten mehrere Fahrgäste im Bus. Zwei Erwachsene (38, 30 Jahre) und drei Kinder (12, 11, 7 Jahre) trugen durch den Sturz leichte Verletzungen davon und wurden durch den angeforderten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden an den Linienbussen beträgt schätzungsweise mehrere tausend Euro. Der Fahrstreifen in Höhe der Bushaltestelle war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 28.08.2025 – 11:03

    POL-RBK: Wermelskirchen - Pedelecfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Nachmittag (27.08.) wurde eine 60-jährige Frau aus Wermelskirchen schwer verletzt, nachdem sie zuvor mit ihrem Pedelec auf der Straße Limmringhausen gestürzt war. Die Frau gab an, dass ein Pkw sie kurz vorher überholt hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:20 Uhr war die Pedelecfahrerin auf der Straße Limmringhausen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:37

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickdiebe erbeuten mehrere tausend Euro

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch (27.08.) rief eine 61-jährige Bergisch Gladbacherin die Polizei, nachdem sie von zwei unbekannten Tätern in ihrer Wohnung in der Gladbacher Straße bestohlen wurde. Vor Ort gab sie gegenüber den Polizisten an, dass ein unbekannter Mann gegen 14:50 Uhr an ihrer Wohnungstür klingelte und um Spenden für einen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Love-Scammer erbeutet hohen Geldbetrag

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (25.08.) erstattete eine 74-jährige Bergisch Gladbacherin Strafanzeige bei der Polizei, nachdem sie einem so genannten Love-Scammer zum Opfer gefallen war. Die Geschädigte stand mit dem Unbekannten seit etwa einem Jahr über einen Messengerdienst in Kontakt. Der Betrüger schrieb ihr, dass er auf einer Ölplattform arbeite, seine ...

    mehr
