Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mehrere Fahrgäste bei Kollision zweier Linienbusse verletzt
Bergisch Gladbach (ots)
Gestern Morgen (28.08.) um 08:00 Uhr ist es im Verlauf der Paffrather Straße zu einer Kollision zweier Linienbusse gekommen, bei der fünf Menschen verletzt worden sind.
Ein 37-jähriger Kölner ist als Berufskraftfahrer mit einem Linienbus der Marke MAN auf der Paffrather Straße unterwegs gewesen. Er beabsichtigte, die Haltestelle Langemarckweg anzufahren, jedoch hielt dort bereits ein anderer Linienbus.
Der Unfallverursacher fuhr nach eigener Aussage wegen einer Fehleinschätzung auf den haltenden Linienbus auf und durch die Wucht des Aufpralls stürzten mehrere Fahrgäste im Bus. Zwei Erwachsene (38, 30 Jahre) und drei Kinder (12, 11, 7 Jahre) trugen durch den Sturz leichte Verletzungen davon und wurden durch den angeforderten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Der Sachschaden an den Linienbussen beträgt schätzungsweise mehrere tausend Euro. Der Fahrstreifen in Höhe der Bushaltestelle war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (ct)
