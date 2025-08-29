PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad in Frankenforst entwendet - Zeugen gesucht

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad in Frankenforst entwendet - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.08.) wurde die Polizei gegen 10:00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Kastanienallee in Frankenforst gerufen. Die dortigen Anwohner machten gegenüber den Polizisten Angaben darüber, dass in der vergangenen Nacht ein Motorrad der Marke Ducati entwendet wurde.

Das Motorrad wurde am Vorabend (27.08.) gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz der dortigen Wohnsiedlung abgestellt. Eine Nachbarin stellte in der Nacht um 03:00 Uhr fest, dass das Motorrad nicht mehr dort stand und fragte am nächsten Morgen bei den Besitzern nach. Diese gaben jedoch an, nicht mit dem Kraftrad gefahren zu sein und alarmierten daraufhin die Polizei, um eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu erstatten.

Bei dem Kraftrad handelt es sich um ein schwarz-rotes Motorrad der Marke Ducati, Typ Monster, mit dem amtlichen Kennzeichen GL-NG36 und einem Gesamtwert von über 15.000 Euro. Die Polizei schrieb das Zweirad zur Fahndung aus und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise in der Nacht zu Donnerstag etwas Verdächtiges im Umkreis der Kastanienallee beobachten konnten. Sollten Sie Hinweise zu diesem Diebstahl oder dem Verbleib des Motorrades geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:32

    POL-RBK: Burscheid - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

    Burscheid (ots) - Zwischen Donnerstagabend (28.08.) und Freitagnacht haben Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug in der Straße Blasberg aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen. Der Fahrer hatte das Handwerkerfahrzeug gestern Abend gegen 21:00 Uhr an der Bushaltestelle an der Straße Blasberg abgestellt. Als er gegen 00:30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Seitentür geöffnet und die Hecktür ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:03

    POL-RBK: Wermelskirchen - Pedelecfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Nachmittag (27.08.) wurde eine 60-jährige Frau aus Wermelskirchen schwer verletzt, nachdem sie zuvor mit ihrem Pedelec auf der Straße Limmringhausen gestürzt war. Die Frau gab an, dass ein Pkw sie kurz vorher überholt hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:20 Uhr war die Pedelecfahrerin auf der Straße Limmringhausen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren