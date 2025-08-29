Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad in Frankenforst entwendet - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.08.) wurde die Polizei gegen 10:00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Kastanienallee in Frankenforst gerufen. Die dortigen Anwohner machten gegenüber den Polizisten Angaben darüber, dass in der vergangenen Nacht ein Motorrad der Marke Ducati entwendet wurde.

Das Motorrad wurde am Vorabend (27.08.) gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz der dortigen Wohnsiedlung abgestellt. Eine Nachbarin stellte in der Nacht um 03:00 Uhr fest, dass das Motorrad nicht mehr dort stand und fragte am nächsten Morgen bei den Besitzern nach. Diese gaben jedoch an, nicht mit dem Kraftrad gefahren zu sein und alarmierten daraufhin die Polizei, um eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu erstatten.

Bei dem Kraftrad handelt es sich um ein schwarz-rotes Motorrad der Marke Ducati, Typ Monster, mit dem amtlichen Kennzeichen GL-NG36 und einem Gesamtwert von über 15.000 Euro. Die Polizei schrieb das Zweirad zur Fahndung aus und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise in der Nacht zu Donnerstag etwas Verdächtiges im Umkreis der Kastanienallee beobachten konnten. Sollten Sie Hinweise zu diesem Diebstahl oder dem Verbleib des Motorrades geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

