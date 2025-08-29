Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Kindertagesstätte

Leichlingen (ots)

Gestern Morgen (28.08.) wurde die Polizei in den Stadtteil Witzhelden gerufen. Die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Leichlinger Straße hatte sie alarmiert, nachdem sie einen Einbruch festgestellt hatte.

Die Mitarbeiterin gab an, die Kindertagesstätte am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr verlassen zu haben. Als sie am nächsten Morgen gegen 07:00 Uhr dorthin zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch. Diverse Schränke standen offen, zudem fand sie Essensreste vor, die von Lebensmitteln stammten, die im Besitz der Kita waren. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Vor Ort stellte die Polizei Hebelspuren an einem Fenster fest. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und veranlasste eine Spurensicherung. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell