POL-MTK: Diebe haben es auf BMW abgesehen +++ Regiomat beschädigt

Hofheim (ots)

1. Diebe haben es auf BMW abgesehen,

Schwalbach am Taunus, Sonntag, 14.09.2025 bis Montag 15.09.2025

(fp)Ein BMW X3 wurde am Montagnachmittag in Schwalbach entwendet. Das rote Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "MTK-AG 24" angebracht waren, wurde am Montag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr von Unbekannten geklaut. Wie es den Dieben gelang das auf der Straße geparkte Fahrzeug ohne Schlüssel zu entwenden, ist derzeit noch unklar.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Regiomat beschädigt,

Eppstein, Bahnstraße, Montag, 15.09.2025, 13:00 Uhr

(fp)Zwei unbekannte Kinder beschädigten am Montagmittag einen Regiomat in Niederjosbach. Durch Steinwürfe wurde die Glasscheibe des Selbstbedienungsautomaten stark beschädigt. Eine Zeugin konnte zwei Jungen hierbei beobachten. Der Sachschaden wird auf über 1.000EUR geschätzt. Die beiden werden als 8-10 Jahre und schlank beschrieben. Einer soll kurze blonde Haare gehabt haben und sei mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen. Er habe einen Tretroller mit sich geführt. Sein Komplize hatte kurze dunkle Haare und sei mit einer roten Jacke bekleidet gewesen. Er habe ebenfalls einen Tretroller bei sich gehabt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

